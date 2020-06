Keen'V dévoile comment son couple a été reboosté par ses récents échecs

La pause aura été de courte durée. Bien que déçu et marqué par ses récents échecs aussi bien dans les bacs avec le disque Thérapie que du côté des billetteries avec une tournée peu remplie, le chanteur Keen'V est déjà de retour avec le single Tahiti. Déconfiné, il s'est confié au journal Le Parisien sur ce passage à vide et sur la manière dont le confinement avait remis en lui les pendules à l'heure.

Tentant d'analyser pourquoi son dernier disque n'avait pas fonctionné, Keen'V a reconnu une erreur de stratégie. "Je me suis laissé emporter par ce que je lisais sur moi, tous ces critiques qui n'arrêtaient pas d'écrire que je n'avais pas de fond. C'est idiot, mais à un moment, je l'ai cru. Je me suis fait avoir mentalement, car j'étais faible après avoir perdu ma grand-mère. Alors j'ai fait des chansons plus intimes, plus sombres. C'était bête, car mon rôle, c'est d'amuser les gens, et c'est déjà très bien. J'ai voulu prendre des risques en changeant de style et c'est ça, mon erreur. J'avais mon public et j'ai voulu m'en faire un autre... Mais pourquoi ?", a confié le chanteur de 37 ans.

Keen'V, qui a profité de cette pause non voulue pour se ressourcer chez lui à Rouen, ne regrette pas et assume. Mieux, il estime que ces échecs ont joué un rôle dans son come-back. D'autant plus que le confinement lui a permis de "se déconnecter" vraiment et d'écrire "un an de textes". Il raconte : "Cela m'a permis de me rendre compte à nouveau de la chance que j'ai. Tous les jours, je me réveille à côté de ma femme, cela fait quinze ans, et je pourrais me dire j'ai envie d'autre chose et de connaître à nouveau la passion. Mais pourquoi, en fait ? Mon âme soeur est avec moi tous les jours. L'annulation de la tournée m'a fait du bien dans ce sens-là. C'est comme une claque amicale, ce moment où ton pote te dit réveille-toi, mec, tu es sur la mauvaise pente."

Une période qui a donc agi comme booster sur l'état d'esprit du chanteur. Keen'V avait longtemps caché sa relation amoureuse avec une femme qu'il présente comme plus âgée que lui. Une amoureuse qui est là depuis ses débuts et qui l'a épaulé, y compris financièrement, pendant des années. Le couple n'a pas d'enfant, car le chanteur se pense stérile, mais refuse de faire des tests...