Kelly Bochenko "meurtrie" par ses photos dénudées : récit glaçant de l'affaire

C'est l'un des plus gros scandales dans le milieu des Miss. En décembre 2009, Kelly Bochenko fraîchement élue Miss Paris, se voyait destituer de sa couronne. La raison ? La publication de photos dénudées dans le magazine Entrevue. Un épisode douloureux pour la maman de deux enfants qui vit désormais sur l'île de la Réunion. Dix ans ont passé depuis cette sombre affaire et pourtant, Kelly Bochenko en entend malheureusement toujours parler.

Bouleversée à l'idée d'être constamment rattrapée par son passé, elle a enfin décidé de lever le voile sur ce qu'il s'est réellement passé dans ses stories Instagram. Le 27 janvier 2020, elle a ainsi rappelé qu'elle n'avait que 19 ans lorsque les photos ont été réalisées et qu'elle cherchait à percer dans le mannequinat. C'est en courant les castings, qu'elle a fait une "sale rencontre", à savoir "un photographe 'professionnel' et d'agence, au book ultra pro avec aucune photo vulgaire a-t-elle détaillé. Le rendez-vous est vite pris pour un shooting. Aucune raison d'avoir peur à priori. Mais en réalité, je me suis retrouvée non pas dans son studio mais chez lui. Impossible de m'échapper face à cet homme très grand et très impressionnant qui devait avoir le double de mon âge."

"Il a violé un mannequin..."

Tétanisée, Kelly Bochenko s'est alors retrouvée dans une impasse et a suivi les indications de son bourreau. "Je me souviens encore de ses paroles : 'tu es grosse, je pourrais même pas te toucher, il faut vraiment que tu perdes du poids, beaucoup de poids. Moi, normalement, je shoote les filles qui ont vraiment la silhouette mannequin.' Incroyable comme discours. Mes rondeurs m'ont vraisemblablement sauvée à ce moment-là", s'est-elle souvenue. Malgré ces remarques désagréables, elle a été amenée à se "dévergonder" grâce à une substance qui aurait été glissée dans son verre à son insu. "Enlève le haut, enlève le bas", lui ordonnait-il.

Suite à cet abus, Kelly Bochenko a rechigné à poursuivre sa carrière naissante de mannequin. Toutefois, elle était attirée par le milieu des Miss et s'est présentée à l'élection de Miss Paris sans savoir que le photographe détenait toujours ses photos osées : "Ma plus grande erreur a été de me présenter à ce concours, avec l'existence de ces atroces images."

La suite on l'a connaît, alors qu'elle était prétendante à la couronne Miss France, son agresseur a vendu les images au magazine Entrevue. Résultat, Kelly Bochenko a vu son image ternie. "Il a fait basculer ma vie pour la somme de 3 000 euros" a-t-elle révélé. S'en est suivi un "tsunami" de haine et de violence à son encontre. "Tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est jouer un rôle cool, faisant mine que ça allait pour que l'on me foute tout simplement la paix. Mais au fond j'étais meurtrie", a-t-elle confié. Son calvaire s'est amplifié lorsqu'elle a appris que ce fameux photographe de mode était en réalité "un pervers coutumier du fait et qu'il avait violé une mannequin".

Son histoire, Kelly Bochenko a maintenant pour objectif de se la réapproprier et d'en faire un livre qu'elle espère publier en 2020. En dépit de son traumatisme, la jolie brune peut se vanter de s'en être sortie plus forte et d'être à la tête d'une adorable famille.