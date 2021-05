Kelly Carlson (Nip/Tuck) : Disparue des écrans à cause de son mari, elle raconte sa nouvelle vie

En six saisons et 100 épisodes, la série Nip/Tuck a diverti des centaines de millions de téléspectateurs ! Kelly Carlson en était l'une des stars et aurait pu avoir une grande carrière. Elle y a pourtant mis un terme pour changer totalement de vie, une transition qu'elle raconte dans une nouvelle et rare interview. C'est sur Fox News que Kelly Carlson a fait son retour sur les petits écrans ! Vendredi 30 mai 2021, l'ex-actrice de 45 ans a répondu aux questions de la présentatrice Tammy Bruce. Son apparition était intitulée : "Se détacher de la culture élitiste de Hollywood".

"J'ai quitté Los Angeles en 2015 parce que mon mari Dan vit à Coronado et que nous avions besoin d'être plus proches, et mon mantra en affaires c'est : 'Ça a l'air top, allons-y !', a expliqué Kelly Carlson à Tammy Bruce. J'étais vraiment enthousiaste à l'idée d'être une femme de militaire, quelque chose de complètement différent de tout ce que j'avais vécu. C'est très enrichissant et vraiment amusant, un monde complètement différent de celui que je connais."

A-t-elle tiré un trait définitif sur Hollywood ? "Il me faudrait vraiment une grosse proposition pour que j'y retourne", répond Kelly, comblée par sa nouvelle vie. Si elle change d'avis, la ville de Los Angeles est située à un peu plus de 200 kilomètres et 2 heures de route de Coronado.