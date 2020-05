Kelly Carlson (Nip/Tuck) a totalement disparu des écrans... à cause de son mari

Elle est loin, l'époque où les docteurs Troy (Julian McMahon) et McNamara (Dylan Walsh) enchaînaient les conquêtes en même temps que les coups de scalpel. Après sept saisons et un total de cent épisodes, les héros de Nip/Tuck ont tiré leur révérence. De 2003 à 2010, pourtant, de nombreux visages avaient défilé dans la série – qu'ils aient besoin, ou non, d'une petite piquouze. Guests ou personnages récurrents, Melanie Griffith, Joan Rivers, Frances Conroy, Mario López, Melissa Gilbert – La petite maison dans la prairie – et Peter Dinklage – Game of Thrones – ont par exemple contribué à faire les beaux jours du programme chirurgical. En revanche, il y en a une qui a totalement disparu depuis, c'est Kelly Carlson.

Kimber s'est peut-être suicidée en se jetant dans l'océan depuis un luxueux bateau, mais elle a poursuivi l'aventure Nip/Tuck en revenant sous forme de visions – la conscience, de charme, de Christian Troy. Kelly Carlson, en revanche, n'a plus tellement tourné une fois qu'elle a quitté ce rôle. Et pour cause. Comme elle l'a expliqué lors d'un live Instagram, la comédienne a choisi de stopper sa carrière au bénéfice de celle de son époux, Tracker Dan Knives. "Je ne joue plus en ce moment, a-t-elle précisé. Pourquoi ? Parce qu'on habite juste beaucoup trop loin. J'ai besoin d'être à Los Angeles et je ne peux pas, à cause du métier de mon mari. Il travaille dans la Marine, alors on s'est installé au sud de San Diego. Et c'est à peu près tout."