Kelly Helard amincie : avant/après bluffant en photos, elle est enfin "fière"

Kelly Helard a toujours eu un rapport compliqué avec son corps. A plusieurs reprises, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) s'est battue pour être bien dans sa peau. Et à chaque fois, elle impressionne. Le 19 mai 2022 par exemple, elle a dévoilé un nouvel avant/après bluffant.

Difficile de s'accepter telle que l'on est, d'autant plus quand on fait un métier d'image. Les jeunes femmes qui passent dans des émissions de télé-réalité font leur maximum pour être les plus parfaites possibles. Avant de connaître la joie d'être mère puis après les grossesses de Lyam et Lyana (6 et 1 an, fruit de ses amours avec Neymar), Kelly Helard a tout fait pour se délester de plusieurs kilos. A force de détermination, elle a atteint son objectif et le dévoile en photo, avec un aperçu de son livre Tout ça pour mon poids (dont la parution est prévue pour le 15 juin prochain).

Les internautes peuvent tout d'abord découvrir une photo sur laquelle la belle brune de 32 ans pose souriante, vêtue d'une robe blanche, avec ses deux enfants. Sur celle d'à côté, elle porte la même robe et immédiatement, on constate qu'elle affiche une silhouette plus amincie. Enfin, c'est seule qu'elle s'est amusée devant l'objectif. "Voici l'histoire de cette robe. Sur la première photo, je pèse 9... kilos, pas 100 mais presque. Sur la deuxième, me voici à 74 kilos, quelle évolution. Et la dernière, post-opératoire, avec la poitrine de mes 18 ans. Si vous regardez bien, sur la deuxième, ma poitrine dit bonjour vers le bas. Un sourire, une acceptation de soi, je me trouve belle et c'est le principal", peut-on lire en dessous.

En légende, Kelly Helard a écrit : "Voici un aperçu de mon livre exactement de ma 3eme perte de poids car vous verrez que j'ai fait 3 fois une perte de poids impressionnante mais de façon très différente. 1er perte de poids => sans enfant. 2eme perte de poids => avec 1 enfant. 3ème perte de poids => avec 2 enfants. Ici je suis fière de vous montrez enfin mon avant /après."