Kelly Helard amincie dans sa robe de mariée : ses essayages dévoilés, elle est "magnifique" !

Au bout de dix ans d'amour et la naissance de leurs deux enfants, Lyam et Lyana (6 ans et 1 an), Kelly Helard et Neymar ont enfin décidé de célébrer leur couple comme il se doit. Déjà unis par les lois de Las Vegas depuis 2014, les candidats de télé-réalité vont rendre officiel leur statut d'époux en France avec une cérémonie religieuse. Et pour l'occasion, Kelly Helard compte bien être la plus belle.

La jolie brune a d'ailleurs trouvé LA robe qu'il lui faut pour le jour J. Une robe dévoilée dans l'émission Mamans & Célèbres (TFX) et dont un extrait de ses essayages vient d'être partagé sur le compte Instagram officiel du programme. On y découvre Kelly Helard dans sa tenue blanche au style princesse. Et comme elle ne fait jamais rien comme les autres, la jeune femme a accepté que son fiancé assiste à ses essayages. L'émotion de la voir vêtue ainsi l'a alors bouleversé. En effet, Neymar a dû quitter momentanément la pièce pour cacher ses larmes. De retour auprès de Kelly, il s'est empressé de la complimenter, l'a trouvant tout simplement "très belle". Et il n'est pas le seul puisque les commentaires de la séquence vont dans son sens. "Magnifique", lui adresse-t-on en masse.

Mais surtout, c'est Kelly Helard qui arrive à se sentir bien dans sa robe et même amincie. "On est pas mal niveau ventre hein ?", s'est-elle réjouit. Et de confier ensuite : "C'est là que tu vois les efforts payent, pour une fois je ne me trouve pas grosse".