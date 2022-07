Kelly Helard : Son 2e mariage avec Neymar, ses premières révélations (EXCLU)

Le 15 juin 2022, Kelly Helard a sorti son premier ouvrage baptisé Tout ça pour mon poids ! Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos, chez Talent Editions. Un livre dans lequel elle revient notamment sur sa lutte pour perdre du poids qui l'a notamment conduite à consommer de la drogue ou à avoir recours à la chirurgie esthétique. Durant tout son combat, elle a pu compter sur un soutien de taille : celui de son mari Neymar (Salim de son vrai nom). Un homme avec lequel elle a un très beau projet comme elle l'a confié à l'occasion d'une interview pour Purepeople.

Comment ce projet est-il né ?

Ça fait pas mal de temps que je voulais écrire un livre pour faire de la prévention sur les bêtises que j'ai faites, la télé-réalité et d'autres sujets. J'ai eu le déclic un soir, devant Une famille en or. La question était "Quel est le métier préféré des enfants ?" et la réponse était "youtubeur". J'étais choquée car même si c'est un beau métier, certains ne s'en sortent pas. Si ça ne marche pas, que vont-ils faire ? Je me suis dit que si demain tout s'arrêtait pour moi, ça allait être compliqué. Pourtant, j'ai un BTS, j'ai été directrice de magasin. J'ai alors voulu parler de mon histoire, de mes regrets comme le fait d'avoir refait mes fesses, la pire erreur de ma vie. C'est une façon pour moi de tirer la sonnette d'alarme pour les jeunes concernant la chirurgie esthétique ou les filtres. Nous devons les influencer de façon positive. Je voulais aussi dénoncer le fait que j'ai été victime d'harcèlement moral quand j'ai fait Les Ch'tis.

Neymar vous a récemment redemandée en mariage. Racontez-nous comment cela s'est passé ?

On a fait un premier mariage à Las Vegas [en 2014, NDLR]. On avait envie. On s'était dit qu'on allait l'officialiser en France en rentrant. Mais on est partis en voyage de noces et je suis tombée enceinte. Comme j'avais perdu l'un de mes jumeaux, on n'avait pas trop la tête à ça et ensuite il était trop tard pour l'officialiser. Et nous avons réalisé que nous n'étions même pas pacsés donc on va se pacser. Nous sommes propriétaires, c'est une façon de protéger nos enfants. C'est aussi pour célébrer de nouveau notre amour aussi. On va faire un mariage religieux pour septembre ou octobre, on sera peut-être dix car nous ne sommes pas très grosse fête. Ce ne sera pas filmé, mais le PACS si, pour Mamans & Célèbres.

Vous parlez de vos proches dans le livre et leur donnez parfois la parole. On apprend notamment que vous n'êtes plus en contact avec votre papa. Que s'est-il passé ?

A l'époque, je ne m'entendais pas forcément avec ma belle-mère. Pour moi, elle avait pris la place de ma maman. Ensuite, il s'est passé certaines choses avec sa famille qui ont été très compliquées. Un jour, j'ai dit à mon père que je voulais continuer de le voir mais sans ma belle-mère. Il a refusé en me disant qu'il fallait que j'accepte sa femme. J'ai donc arrêté de le voir. J'avais 16 ans à l'époque. Mon père l'a très mal vécu. Il a déménagé dans le sud ensuite et j'ai laissé couler jusqu'au jour où je suis devenue maman. J'ai compris que c'était normal qu'il défende sa femme. On a repris contact il y a trois ans, au tout début de Mamans & Célèbres. Ça faisait dix ans que je ne l'avais pas vu. Aujourd'hui, je sais qu'il a fait plusieurs crises cardiaques et que ma belle-mère a été là pour lui. Il faut savoir pardonner, elle a bien pris soin de lui et aujourd'hui on s'entend très bien. Je suis heureuse d'avoir retrouvé mon père.

