Kelly Helard : Un 2e mariage avec Neymar, grande annonce en photo !

Après huit ans d'amour, Kelly Helard, ex-star des Ch'tis, et son compagnon Neymar annoncent une grande nouvelle. La jeune maman de Lyam (6 ans) et Lyana (1 an et demi) se saisit de son compte Instagram ce mercredi 29 juin 2022 afin de partager une heureuse information. Le couple s'apprête à passer un nouveau cap, celui d'un nouveau mariage !

C'est en photo que la charmante brune partage son bonheur. Kelly Helard se dévoile ainsi en débardeur crème et gilet noir, un large sourire aux lèvres avec une super bague scintillante à l'annulaire. A ses côtés, son chéri Neymar semble lui aussi heureux. Le couple prend la pose à Paris, avec la Tour Eiffel en fond. Cette romantique n'aurait pu rêver mieux comme demande en mariage !

En légende de cette photo, la jeune femme qui affiche une perte de poids impressionnante partage ses émotions. "Comment vous dire... J'ai dit oui ! Mais oui à quoi ??? Mariée à Las Vegas fin janvier 2014. Tombée enceinte début février 2014. Voyage de noces en mars 2014 a Miami (où j'ai passé mon voyage à vomir). Retour en France et faire face à ma grossesse difficile du coup zéro papier réalisé pour officialiser", lance-t-elle. Et de poursuivre, expliquant ainsi ce qu'elle compte célébrer avec ses proches : "Donc on va à la mairie bientôt (je ne veux refaire un mariage 10 ans après c'est juste questions paperasse pour nos enfants aussi). Perso je n'aime pas les grosses fêtes."