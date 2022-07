Kelly Helard cash sur l'opération de chirurgie esthétique "horrible" qu'elle regrette (EXCLU)

Kelly Helard est une femme franche et l'a de nouveau prouvé dans son livre Tout ça pour mon poids ! Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos (sorti le 15 juin 2022 chez Talent Editions). Sans tabou, elle a révélé qu'elle avait consommé de la drogue pour perdre du poids. Elle est aussi revenue sur la façon dont elle a perdu de nombreux kilos et a évoqué l'opération de chirurgie esthétique qu'elle regrette.

Outre la drogue, vous avez tenté de perdre du poids grâce à la chirurgie et vous l'avez regretté. Pourquoi avoir sauté le pas ?

J'ai été influencée à l'époque. Je voulais refaire mes fesses, alors que j'aurais pu avoir un résultat en faisant du sport. Je leur avais dit de ne pas faire trop gros et ce n'était pas le cas. En plus, c'était rempli de cellulite, il y avait des trous partout. C'est la honte, c'est horrible. Et ça on ne le dit pas sur les réseaux sociaux. Les filles mettent des filtres sur les réseaux pour que ça ne se voit pas. On m'avait dit qu'on allait m'opérer gratuitement en Tunisie donc j'y suis allée. Mais je n'étais pas contente du résultat et je me suis dit que j'aurais dû bien me renseigner avant. J'ai peut-être influencé d'autres personnes et je le regrette.

Vous vous êtes finalement tournée vers le sport et une alimentation plus saine pour perdre vos kilos par la suite. Quelle a été votre force ?

L'acceptation de soi déjà. Avant d'accepter de participer à Mamans & Célèbres, j'étais à la plage et j'ai vu des femmes plus rondes que moi en maillot de bain deux pièces. Moi j'étais en une pièce et je me cachais. Je me suis dit qu'elles étaient belles et me suis demandée pourquoi moi je ne me sentais pas bien. Ça a été le déclic. Après, ça a été Mamans & Célèbres. A l'écran, j'ai dit que j'allais perdre 10 kilos en trois mois, donc ça aurait été la honte si je n'y étais pas arrivée. Je suis une personne déterminée donc je l'ai fait. J'étais super contente. Après il y a eu le confinement et je suis tombée enceinte. J'ai tout repris. Heureusement que j'avais perdu 10 kilos avant quand même.

Où en êtes-vous aujourd'hui ?

J'ai reperdu tous mes kilos de grossesse, donc je suis très contente. Je suis fière maintenant et je me lâche un peu plus. Je me dis qu'on n'est pas à 2 ou 3 kilos près. Je veux revivre. Faire tout le temps attention, ce n'est pas évident. Je veux juste ne pas dépasser les 5 kilos en plus. Je me sens bien dans mon corps. Je sais qu'il y a encore des choses à faire, mais il ne faut pas être obsédé par ça tout le temps. Surtout qu'à un moment le corps ne veut plus. Il faut nettoyer son foie, c'est ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Il y a plein de choses à penser.

Que vous disait Neymar lorsque vous preniez du poids ?

Il ne me disait rien. Quand j'ai arrêté la drogue, j'ai pris dix kilos. Plus mes 35 kilos quand je suis tombée enceinte. On s'est mis ensemble, un an après on s'est mariés à Las Vegas et une semaine après, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas voulu. Et à la base, on devait avoir des jumeaux, mais j'en ai perdu un. Mais je pense que mon corps a pris quand même le poids des jumeaux. Ce n'est pas possible autrement. Donc j'ai pris 45 kilos en tout.

Si la télé et l'influence s'arrêtent un jour, savez-vous ce que vous allez faire ?

J'ai un BTS esthétique donc pourquoi pas retourner dans cet univers. Après, j'ai développé des talents de journaliste qui sont quand même pas mal, de commerciale aussi. Je négocie très bien.

