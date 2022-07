Kelly Helard addict à la drogue par le passé : ses confidences sans filtre (EXCLU)

Kelly Helard s'est livrée comme jamais. Le 15 juin 2022, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a sorti son premier ouvrage baptisé Tout ça pour mon poids ! Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos, chez Talent Editions. Un livre dans lequel elle révèle notamment avoir consommé de la drogue durant de nombreuses années, pour perdre du poids. Après avoir parlé de son nouveau mariage avec Neymar, elle a évoqué son ancienne addiction lors de son interview pour Purepeople.

Vous confiez que lors de vos débuts dans la téléréalité, en 2011, vous avez subi les moqueries de certaines filles des Ch'tis. La production n'est-elle jamais intervenue ?

Je pense que la production n'en était pas consciente. On était au tout début de la télé-réalité. On m'avait proposé un psy à l'époque mais je n'ai pas compris pourquoi. Je disais que j'allais bien. Les remarques m'ont quand même touchée, c'est pour ça que j'ai voulu perdre du poids. Mon harcèlement a été visible à la télé mais souvent ça se passe dans la cour d'école dans le plus grand secret. Le frère de mon ancienne meilleure amie s'est immolé. Ils en ont fait un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Les jeunes peuvent être méchants et ça peut avoir de lourdes conséquences. Moi je suis tombée dans la drogue. Il y en a qui vont jusqu'à se suicider.

Pour maigrir, vous avez consommé de la drogue mais aussi un complément alimentaire interdit en France (le Clenbutérol). Vos proches étaient-ils au courant ?

Ils l'ont appris très tard. C'est mon mari qui le leur a dit pour m'aider à m'en sortir. Ma mère ne s'en était pas rendue compte. Après, j'étais déjà un peu tombée dans la drogue avant à cause de mon ex, pour tenir en boîte de nuit. C'était occasionnel. Mais ensuite je suis vraiment tombée dedans quand j'ai voulu maigrir. C'était matin, midi et soir. J'ai réussi à perdre énormément mais aujourd'hui, quand je revois les photos de l'époque, je me trouve horrible. Je ne dis pas que c'est la faute des personnes qui m'ont critiquée sur mon physique, c'est moi qui suis tombée dedans. Mais peut-être que si on ne m'avait pas tout le temps dit 't'es grosse'... Heureusement je m'en suis bien sortie grâce à mon mari. Cependant, j'ai perdu ma meilleure amie. Elle m'a tourné le dos à cause de ça, au lieu d'essayer de m'épauler. Ça a été vraiment très dur. C'était mon seul regret. Aidez vos amis si vous êtes au courant de quelque chose.

Neymar a été votre déclic pour stopper votre consommation de drogue. Sans lui, où en seriez-vous aujourd'hui d'après vous ?

Je ne sais pas. Peut-être que je serais tombée sur un autre homme qui m'aurait aidée, peut-être que je serais à 32 kilos... Je ne vois pas ma vie sans lui. Dès que je l'ai vu, ça a été lui et pas un autre. Depuis, ça fait dix ans qu'on s'aime. Avec des 'si', on pourrait refaire le monde mais ça c'est passé comme ça et j'assume.

Craignez-vous la réaction de vos enfants plus tard ?

Je n'ai pas peur de leur réaction. Je préfère que mes enfants soient au courant, qu'on en parle ensemble et que je leur explique mon vécu. Je suis très proche d'eux, je veux qu'ils me disent tout. Ils feront sans doute des bêtises, ils tenteront peut-être une fois. Ce n'est pas bien ce que je vais dire mais, je préfère qu'ils tentent une fois devant moi plutôt que derrière mon dos et qu'ils fassent des conneries ou qu'il leur arrive quelque chose.

Y a-t-il eu des conséquences sur votre physique ?

J'ai eu beaucoup de chance car je n'ai eu aucune conséquence. Pourtant j'en ai pris pendant quatre ans.

Vous dites que dans Les Ch'tis, tout le monde se droguait à l'exception d'un candidat. Avez-vous eu des réactions de leur part depuis la parution du livre ?

Je n'ai eu aucun retour de leur part. Il n'y en avait pas qu'un seul, peut-être deux ou trois. On ne prenait pas tous la même chose. Pour certains c'était occasionnel et la production n'était au courant de rien.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.