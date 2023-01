Kelly Vedovelli sexy en 2022 : tous ses looks les plus renversants de l'année

Depuis son arrivée en 2017 dans l'équipe de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli est passée de Djette à chroniqueuse de l'émission.

En 2022, la belle blonde qui a joué Bella dans le clip de Gims a encore su séduire les téléspectateurs grâce à des looks sexy et audacieux. A l'aise aussi bien avec des pièces Haute-Couture qu'avec des accessoires très bon marché, la jeune femme s'était faite remarquer en février avec une combinaison streetwear effet huilée beige accompagnée de boucles d'oreilles XXL en diamants et d'un sac oversize Dior. L'art s'assembler les pièces, les motifs et les textures en une seule tenue !