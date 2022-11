Kelly Vedovelli très entreprenante avec Cyril Hanouna : le cadeau de Noël très osé qu'elle lui réclame

Mini-jupe, croptop en dentelle, décolleté plongeant ou encore bas résille... Kelly Vedovelli affole les téléspectateurs et la Toile à chacune de ses apparitions sur le plateau de Touche pas à mon poste. Appréciée pour ses prises de positions franches et directes ainsi que pour son assurance, la jolie blonde a su séduire le public. Ses collègues chroniqueurs et Cyril Hanouna sont également rapidement tombés sous le charme de celle qui s'est fait connaître dans le clip de la chanson Bella de Gims.

Consciente de ses charmes, la chroniqueuse de 32 ans s'amuse régulièrement à déstabiliser ses acolytes en faisant des remarques ou propositions osées. Mardi 29 novembre 2022, l'ancienne rivale d'Agathe Auproux s'est de nouveau laissée aller à une blague audacieuse. Noël approchant, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs ce qu'ils souhaiteraient avoir comme cadeau. Alors que Matthieu Delormeau a réclamé un dîner en tête-à-tête avec l'animateur phare de C8, que Danielle Moreau a suggéré une journée shopping et que Gilles Verdez a commandé un nouveau manteau, la belle Kelly n'a pas hésité a demandé quelque chose de bien plus intime...

Une petite galoche ?

Actuellement malade, Cyril Hanouna se voit obligé de prendre de nombreuses pastilles pour la gorge. Un détail insignifiant qui n'a pourtant pas échappé à la chroniqueuse. "Avec tout ce que vous vous êtes mis dans la bouche, ça doit sentir très bon et j'ai envie de fraîcheur, alors une petite galoche ?", a-t-elle lancé avec le plus grand sérieux, provoquant ainsi les exclamations des chroniqueurs. Cyril Hanouna, sans voix quant à lui, a quitté le plateau pendant une minute, le temps de reprendre ses esprits, avant de finalement revenir animer l'émission. S'il a tenté tant bien que mal de changer de sujet, la jolie blonde ne l'a pas entendu de cette oreille et a insisté pour qu'une date "soit fixée" en direct. Visiblement gêné, le présentateur a réclamé l'aide des autres chroniqueurs. "Matthieu tu peux lui parler ?", a-t-il imploré avant d'être soulagé par un appel en direct. Sauvé par le gong comme on dit !