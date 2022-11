Kendji Girac fou d'Eva mais confronté aux difficultés : "On essaie de s'arranger au maximum"

Kendji Girac revient. Deux ans après l'album Mi Vida, le chanteur de 26 ans sort un nouvel opus dont le titre est on ne peut plus personnel : L'école de la vie. Il faut dire qu'il y a près de deux ans, en janvier 2021 très exactement, la vie de l'artiste révélé dans la saison 3 de The Voice, a basculé. Personne ne s'y attendait (comme ce fut le cas pour Slimane) mais Kendji est devenu papa pour la première fois. Une petite fille prénommée Eva, désormais centre de sa vie. Pour autant, impossible d'en savoir plus sur l'identité de la mystérieuse maman.

Dans les pages de Paris Match il y a quelques semaines, il s'était néanmoins confié sur la femme qui partage sa vie, en toute discrétion : "Elle ne veut pas se mettre en avant. C'est son choix. Je suis plutôt d'accord avec elle. Vivons bien, vivons cachés. C'est sa façon de vivre quelque chose de compliqué : être la femme d'un chanteur qui est toujours parti. C'est sa façon d'apprécier notre couple, être en retrait et être présente pour moi, comme elle le fait très bien d'ailleurs."

Présente, c'est ce que la compagne essaie d'être le plus possible, particulièrement depuis que Kendji a repris le chemin des tournées promotionnelles, des concerts et des retrouvailles avec son public. Et surtout depuis la naissance de leur fille Eva, à qui Kendji Girac a dédié l'un des titres de son dernier album, disponible depuis le 11 novembre.

Plusieurs semaines sans pouvoir revenir