Kev Adams avec ses frères Noam et Lirone : des "triplés" sous la neige

Kev Adams a eu la chance de pouvoir partir en vacances avec ses deux petits frères. La star du film Les profs 2 a dévoilé mardi une bien jolie photo de lui entouré de Noam et Lirone sur son compte Instagram, où il est suivi par 6 millions de fans. Les trois garçons portent tous de grosses doudounes couvertes de neige, c'est pourquoi le comique a trouvé amusant de légender sa photo de la phrase suivante : "Vacances à la mer en famille". Il indique même que ce selfie a été capturé depuis les belles plages ensoleillées d'Ibiza...

Mais que nenni. Comme Kev Adams l'a ensuite indiqué en story, lui et ses frères se trouvaient bien en Suisse, à Corsier-sur-Vevey. Les trois frères ont ensuite pu faire un tour à la patinoire, ce qui n'a pas été forcément évident pour Noam, qui s'est ramassé tête contre la glace devant les millions d'abonnés de son frère aîné. "Dans notre famille on est trois frères, un frère normal, un autre frère normal et un maboul mon pote, écoute moi bien. Il est né une année bissextile miskine", raconte-t-il, tout en filmant habilement la chute de son frère, qu'on appelle aussi DJ Noyz.