Kev Adams éméché : il dévoile une vidéo peu flatteuse mais hilarante

Poster sans réfléchir, cela arrive à tout le monde, même à Kev Adams ! Sur Instagram, le comédien de 30 ans a partagé une vidéo de lui qui ne le met pas du tout en valeur...puisqu'il est alcoolisé ! Tenant un micro dans sa main et regardant l'objectif, l'ex-compagnon d'Iris Mittenaere déblatère des propos à peine cohérents en anglais, puis en allemand et enfin en espagnol. Une scène hilarante qu'il a souhaité tourner en dérision, et des talents de polyglotte qu'il a voulu partager avec ses fans, qui sont plus de 6 millions à le suivre sur le réseau social. "Fermeture de la plage La Pampa à Montpellier... J'étais pas bourré du tout..", écrit-il en légende de cette vidéo d'archive.

Dans l'espace commentaires, les amis célèbres du protégé de Gad Elmaleh ont partagé des fous rire. Rayane Bensetti, Titoff, le musicien Noah Lunsi, l'animatrice télé Alessandra Sublet ou encore l'acteur Youssef Hajdi : ils y sont tous allés de leurs smileys morts de rire. Les fans de l'artiste, eux, ont dit toute leur admiration. "Google traduction en sueur", "un accent de qualité", "t'inquiètes, on t'aime quand même", "ton accent anglais est incroyable", ont-ils noté, apparemment hilares face à cette casserole.