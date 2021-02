Kev Adams et Daniel Lévi réunis : leur lutte acharnée contre le cancer de l'enfant

Avoir le coeur sur la main n'est pas une affaire de distance. C'est pourquoi cette année, le gala de l'association Princesse Margot a eu lieu, le 15 février 2021, de manière partiellement digitale. La soirée a été animée par Daniela Lumbroso, a été diffusée en live sur la page Facebook de l'organisme, sur Facebook France ainsi que sur Gu'live. Parmi les invités : l'humoriste Elie Semoun, Daniel Lévi, Muriel Hattab, Lola Dubini, Gwendal Marimoutou, Elsa Perez, Audrey Bensoussan, Jean-Jacques Amsellem ou encore Gregory Cohen.

Bien sûr, crise sanitaire oblige, le public était absent de la salle. Certaines personnalités sont également intervenues depuis leur domicile, par vidéoconférence. Amir Haddad a notamment empoigné sa guitare dans son salon et Kev Adams a remercié l'assemblée - puisqu'il est le parrain de l'association, tout comme Léa Drucker - à distance. Princesse Margot aide au quotidien les enfants atteints d'un cancer et leurs familles. Cet événement inédit était une belle occasion pour présenter les projets de l'organisme et lancer un appel aux dons pour financer la future maison de parents Marg'Home.

Une présence importante

Alors qu'il participait à la deuxième saison de l'émission Mask Singer, en tant que juge, Kev Adams avait avoué être en adoration totale face au talent de Daniel Lévi, qui se cachait derrière le costume du robot. Quelle belle surprise de voir que le chanteur a pris part à l'évènement de l'association dont il est parrain ! Il faut dire que l'artiste est très concerné dès qu'il s'agit de prévention. Atteint d'un cancer du colon, encore sous traitement, il connaît parfois des journées difficiles... mais ne recule jamais devant le devoir. Il est dernièrement intervenu dans Stars à nu pour évoquer son combat, en espérant que le public, une fois sensibilisé, prendra la bonne habitude de se faire dépister...