Kevin Hart : Son assistant lui vole plus d'un million et risque 25 ans de prison

L'accusé a commencé à travailler pour Kevin Hart. Le héros de la saga Jumanji (dont il partage l'affiche avec Karen Gillan, Dwayne Johnson et Jack Black) avait chargé son entreprise, Sire Consulting, LLC, de lui obtenir des articles. Dylan Jason Syre a largement outrepassé sa mission d'origine, en réalisant des achats personnels aux frais de son client et pendant 19 mois.

Côté comédie, Kevin Hart a sorti son spectacle Don't Fuck This Up sur Netflix en 2019. Il est attendu dans plusieurs films cette année, dont Planes, Trains and Automobiles, avec Will Smith.

Guéri de la Covid-19, Kevin reprend son rythme effréné. Il avait expliqué avoir gardé sa maladie secrète à cause de Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, testés positifs en même temps et bien plus célèbres que lui. "Ça ne servait à rien que j'en parle", avait-il plaisanté dans un sketch de son ami comédien Dave Chappelle.