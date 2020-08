Kevin Hart atteint du Covid-19 : l'acteur n'a rien dit... à cause de Tom Hanks !

C'est un secret qu'il avait soigneusement gardé pour lui. Alors que la pandémie du coronavirus commençait à se répandre sur la planète, certaines célébrités avaient avoué avoir été touchées. Plus les jours passaient, plus la liste des victimes s'allongeait. Mais Kevin Hart, truffé de symptômes, diagnostiqué positif, avait préféré ne rien dire à personne. Et comme il vient de l'expliquer en rigolant, c'est un peu à cause de Tom Hanks et de son épouse Rita.

"Le problème, c'est que je l'ai eu en même temps qu'eux, a-t-il précisé lors d'un sketch durant le Dave Chappelle's Show. Ça ne servait à rien que j'en parle, parce qu'il est bien plus célèbre que moi !" Effectivement, Tom Hanks et Rita ont contracté le Covid-19. Le couple faisait partie des premières stars américaines à avoir été frappées par la pandémie. Au mois de mars, ils ont inquiété tout le monde... avant de sortir indemnes de cette rude expérience. Et tout va pour le mieux aujourd'hui : les amoureux se sont envolés en Grèce, à Antiparos, où ils possèdent une maison de vacance et depuis peu une carte d'identité aux couleurs du pays. L'été ne fait que commencer.

Un bébé en cours !

La maladie est derrière lui. Et il est important que Kevin Hart retrouve toute sa niaque habituelle. Son épouse Eniko et lui-même s'apprêtent à accueillir un nouveau membre de la famille : un deuxième enfant pour le couple, déjà parent d'un petit Kenzo. Un quatrième pour le comédien de 40 ans, père de Heaven et de Hendrix - 15 et 12 ans -, nés de son premier mariage avec Torrei. Le 24 mars 2020, il s'était saisi de son compte Instagram pour annoncer la nouvelle à l'aide d'une photographie de sa chérie, ventre déjà bien arrondi. Une date qui correspond étrangement à celle de sa contamination. Mais que voulez-vous ? Il a préféré se concentrer sur le positif...