Keyshawn Johnson en deuil : la fille de l'ancien joueur de foot américain est morte

Keyshawn Johnson avait 25 ans quand il est devenu papa. Maia est née une précédente relation de l'ex-athlète, qui s'est remarié à Jennifer Conrad (devenue Jennifer Johnson). La défunte avait trois demi-frères et soeurs, Keyshawn Jr., London et Vance.

En football, Keyshawn Johnson a porté les maillots des New York Jets, des Tampa Bay Muccaneers (où joue désormais le quarterback Tom Brady), des Dallas Cowboys et des Carolina Panthers. Il a mis un terme à sa carrière professionnelle en 2006, carrière marquée par un sacre au Super Bowl en 2003 et trois participations au Pro Bowl (en 1998, 1999 et 2001), le All-Star Game de la NFL.

Keyshawn Johnson a ensuite débarqué à la télé et participé, en 2013, à la 17e saison de Dancing with the stars, la version originale de Danse avec les stars.