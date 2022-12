Killian Hayes : Le coup de sang de la nouvelle star française du basket ne passe pas, des images d'une rare violence

La NBA est la plus grande ligue de basket au monde et peu de Français ont réussi à s'y imposer. On peut évidemment parler de Tony Parker, qui a brillé pendant de longues années, ou encore de Nicolas Batum, à la longévité remarquable. Actuellement, le plus impressionnant est certainement Rudy Gobert, mais un petit jeune de 21 ans est en train de démontrer de très belles choses et il se nomme Killian Hayes. Après deux premières saisons plutôt décevantes du côté de Detroit, il montre enfin son vrai potentiel avec de très belles performances. Malheureusement, c'est pour une toute autre raison qu'il a fait parler de lui dans les dernières heures, après une très vive altercation.

Sur la vidéo, qui a fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir Killian Hayes à la lutte avec un adversaire, qui l'envoie valser sur le bord de touche. Visiblement très remonté, le Français se relève et assène un violent coup de poing au niveau de la nuque de son assaillant, qui est littéralement tombé inconscient ! Une scène d'une rare violence et si les bagarres peuvent arriver en NBA, les coups à la tête ne sont pas fréquents. Les arbitres ont évidemment revu l'action et décidé d'exclure le jeune basketteur de la rencontre. Un coup dur pour lui, puisqu'il risque maintenant d'être suspendu pour un long moment, les instances du basket ne rigolant pas du tout avec ce genre de comportement. Un coup à l'arrière du crâne peut avoir de lourdes conséquences et on espère surtout que son adversaire n'aura pas de séquelles.