"Le roc de notre maison" : Nicolas Batum fait une superbe déclaration d'amour à sa femme Aurélie

Si Tony Parker a longtemps été la figure de proue du basket français à l'international, ils sont désormais plusieurs à se partager la vedette et parmi eux on trouve Nicolas Batum. Le sportif de 33 ans fait une carrière plus que réussie aux États-Unis où il a joué pour plusieurs équipes très renommées. À côté de ça, il fait partie des cadres de l'équipe de France et les Bleus lui doivent leur qualification en finale des derniers Jeux olympiques, lui qui a sauvé la nation sur une dernière action défensive de grande classe. En dehors du basket, le géant de 2,03 mètres est un homme heureux et épanoui, qui vit depuis de nombreuses années avec une certaine Aurélie.

Ensemble, les amoureux ont eu deux enfants, Ayden (6 ans) et Nayeli (1 an) et le basketteur s'est récemment confié sur les débuts de leur histoire. "On a été meilleurs amis depuis très très longtemps. On se connaît depuis même avant la NBA. Elle travaillait dans une galerie d'art... Nos vies ont fait qu'on s'est mis ensemble en 2013-2014 et puis maintenant on a fondé une petite famille et on est très heureux tous ensemble", a-t-il raconté dans l'émission En aparté il y a quelques semaines. Le champion est retourné en Amérique et plus précisément à Los Angeles, où il joue pour les Clippers et hier, 26 octobre, il a pu célébrer l'anniversaire de sa femme.

Merci d'être toujours là pour nous, d'être la maman parfaite pour nos 2 enfants

Pour fêter ce beau moment, il a partagé de belles photos de son couple sur Instagram en cette journée si particulière. Sur la première, on peut voir Nicolas Batum et Aurélie se faire un selfie lors d'un voyage dans ce qui ressemble au fameux Colisée de Rome. Sur le second selfie, le couple est assis dans les gradins d'un stade, lunettes sur le nez pour passer incognito. "Joyeux anniversaire ma chérie ! Le roc de notre maison, merci d'être toujours là pour nous, d'être la maman parfaite pour nos 2 enfants. Je t'aime et nous t'aimons fort. Profite de ta journée mon coeur", ajoute le joueur suivi par plus de 270 000 abonnés sur la plateforme.