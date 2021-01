Nicolas Batum papa : un prénom très original, première photo du bébé

"Elle est là !", voilà comment Nicolas Batum a annoncé la naissance de son deuxième enfant, une petite fille prénommée Nayeli. Le basketteur français de 32 ans a partagé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux, le samedi 23 janvier 2021. "Mon épouse Lily et notre petite princesse vont toutes les deux bien. Les femmes sont les plus fortes. Elles ont toutes les deux fait du super travail. Quel jour incroyable. Je suis l'homme le plus heureux du monde", a fièrement annoncé le sportif.

"Nayeli est là ! Tout le monde va bien. Ma femme Lily a été fantastique", a complété Nicolas Batum. De nombreux internautes ont tenu à lui adresser de tendres félicitations sur les réseaux sociaux, à commencer par Hélène Sy ou encore M. Pokora, eux aussi expatriés aux États-Unis.