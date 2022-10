"On a été meilleurs amis très longtemps" : Nicolas Batum se confie sur sa belle histoire avec sa femme Aurélie

Quand on pense basketball et plus précisément NBA, le premier nom qui revient est souvent celui de Tony Parker, devenant en quelques années une immense star de son sport, mais il ne faut pas oublier Nicolas Batum, qui réussit lui aussi une carrière incroyable. À 33 ans, le basketteur de 2,03 mètres continue de performer au plus haut niveau du côté des Clippers de Los Angeles. Une longévité remarquable pour celui que l'on surnomme Batman et qui a également fait partie de l'équipe de France qui termine médaille d'argent lors des derniers Jeux olympiques.

De passage en France, Nicolas Batum en a profité pour se rendre sur le plateau de l'émission En aparté le 12 octobre dernier où il a pu évoquer sa carrière, mais également sa vie privée et notamment son histoire d'amour avec Aurélie, la femme qui partage sa vie depuis de nombreuses années. Ensemble ils ont eu deux enfants, Ayden (6 ans) et Nayeli (1 an) et tout semble se passer à merveille entre eux. S'il se montre discret sur son couple, le basketteur a évoqué les débuts de leur couple face à la journaliste Nathalie Levy. "On a été meilleurs amis depuis très très longtemps. On se connaît depuis même avant la NBA", révèle-t-il.

Nos vies ont fait qu'on s'est mis ensemble en 2013-2014 et puis maintenant on a fondé une petite famille

Si ce n'est pas une passion commune pour le sport qui les a rapprochés, Nicolas Batum assurant que sa femme n'est pas particulièrement sportive, c'est simplement le destin qui a tout bousculé. "Elle travaillait dans une galerie d'art... Nos vies ont fait qu'on s'est mis ensemble en 2013-2014 et puis maintenant on a fondé une petite famille et on est très heureux tous ensemble", conclut le champion sur sa belle histoire d'amour avec Aurélie.

Dans cette même interview, il évoque également son père, basketteur lui aussi et mort d'une rupture d'anévrisme en plein match alors que Nicolas Batum n'avait que 2 ans et demi. "J'étais dans les tribunes avec [ma mère]. J'ai des souvenirs, quelques flashs, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tabou", raconte le champion, toujours très marqué par cet évènement tragique.