Kim Basinger : Sa fille Ireland Baldwin pose les seins nus pour passer un message

Depuis 2013, Ireland Baldwin utilise sa plastique pour gagner sa vie comme mannequin. Mais quand elle ne pose pas pour des marques ou des magazines, la jeune femme utilise son corps comme moyen de communication. Sur Instagram, elle a retenu l'attention de ses followers par une publication osée.

Le 22 octobre 2020, elle a ainsi partagée trois photos d'elle devant la piscine de sa maison de Los Angeles. La jolie blonde est apparue en jean... et c'est tout. En effet, elle avait enlevé son haut et son soutien-gorge, dévoilant ses seins nus, les tétons recouverts de stickers I Voted. En légende, celle qui est signée chez DT Model Management en Californie a écrit : "Voter c'est cool tout comme les seins disproportionnés." De toute évidence, elle fait partie de ceux qui ont d'ores et déjà voté pour l'élection présidentielle américaine par courrier postal, profitant du vote anticipé.

En pleine pandémie de coronavirus, le vote par courrier a explosé alors que les Américains sont officiellement appelés dans les urnes le 3 novembre pour le duel opposant le républicain Donald Trump au démocrate Joe Biden.

Ireland Baldwin, fille de l'acteur Alec Baldwin et de son ex-femme l'actrice et mannequin Kim Basinger, n'est pas la seule personnalité à mettre le paquet pour inciter ses concitoyens à voter ; et, on l'imagine, vouloir le départ du locataire décrié actuel de la Maison Blanche. L'acteur Jared Leto a lui aussi choisi de faire le buzz en se mettant nu sur les réseaux sociaux pour encourager ses followers à voter.

Sur Instagram, Kim Basinger a aussi posté un message pour appeler à voter mais a fait nettement plus sobre...