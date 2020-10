Jared Leto : Nu sur Instagram, il affiche ses superbes abdos

Grâce aux réseaux sociaux, Jared Leto communique avec ses fans. Le chanteur et son groupe sont toujours privés de jouer face au public à cause de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 220 000 morts aux États-Unis.

Côté coeur, Jared Leto vivrait une relation discrète avec le top model Valery Kaufman. Le couple se connaît depuis cinq ans. "Au fil des ans, les choses semblent avoir pris une tournure romantique. Ils se sont quittés puis remis ensemble pendant un temps, mais on dirait qu'ils ont passé plus de temps ensemble récemment. Valery a même passé du temps avec la mère de Jared plus tôt cette année", a récemment confié une source au magazine People.

Quand est-ce que les deux amoureux officialiseront leur histoire ?