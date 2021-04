Kim Glow, sa mère atteinte d'une grave maladie : elle fait don de ses cheveux

On ne l'attendait pas sur ce terrain-là. Après moulte et moulte polémiques, Kim Glow a refait parler d'elle après avoir réalisé une belle et émouvante action. Touchée de près par la maladie, l'ex-candidate de télé-réalité a décidé de faire un don symbolique pour les femmes atteintes de cancer.

Kim Glow a une nouvelle fois attiré l'attention mardi 13 avril 2021. Qu'on se rassure, il n'était pas question de propos complotistes ou d'une nouvelle présentation officielle aux prochaines élections présidentielles comme elle a pu nous y habituer dernièrement, mais au contraire d'une très belle initiative. En effet, l'ancienne star des Marseillais et des Anges a souhaité faire un geste pour les femmes atteintes de cancer. Une idée qui lui est venue alors que sa mère est elle-même touchée par la maladie. "Ma petite maman, trois ans déjà que tu te bats contre cette putain de maladie. Tu es tellement courageuse, je suis si fière de toi", a-t-elle écrit via sa story Instagram depuis un salon de coiffure. Car oui, Kim Glow a accepté de se délester d'une partie de sa longue chevelure pour la bonne cause. "Je fais un don symbolique de 12 cm de mes cheveux pour faire fabriquer une perruque qui je l'espère pourra redonner le sourire à une femme aussi courageuse que toi", a-t-elle annoncé en se filmant en train de se faire couper les cheveux. Kim Glow a par la suite dévoiler fièrement les 12cm de mèches en question qui lui ont été retirés pour prouver sa bonne foi. De retour chez elle, la jolie brune a pris la parole pour revenir sur cet acte très engagé. "Ce n'est pas grand chose mais c'est symbolique. C'est fou de me dire qu'une femme va avoir mes cheveux, qu'elle va pouvoir se faire une perruque avec des cheveux courts, un truc qui fait qu'elle se sentira quand même mieux que le crâne à zéro", a-t-elle déclaré. Nul doute que Kim Glow a ému bon nombre d'internautes !