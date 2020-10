Kim Jong-un de retour avec son ex ? Sa femme, Ri Jol-su, toujours portée disparue

Kim Jong-Un (36 ans) serait-il retourné avec son ex, la chanteuse Hyon Song-wol ? Alors qu'il devait se rendre à une parade militaire, le dirigeant de la Corée du Nord a décidé d'emmener son ex pour l'accompagner. Un choix très peu protocolaire qui a suscité de nombreuses interrogations auprès des médias internationaux. Très affairée pendant cette parade, Hyon Song-wol a même été assignée à l'honorable rôle de "placeuse". Ainsi, elle a été aperçue en train d'escorter de nombreux dignitaires à leurs sièges. La chanteuse a bien entendu également fait honneur à son ex Kim Jong-Un en lui remettant d'énormes bouquets de fleurs au cours de la parade (un rôle et des tâches normalement confiées à la soeur du dictateur, Kim Jong-yo, précise The Express).

Mais où est Ri Jol-su ? Disparue des radars depuis des mois, l'état de la femme du dictateur suscite l'inquiétude. Son couple avec Kim Jong-Un serait-il au bord de la rupture ? Ou bien la jeune femme serait-elle simplement de nouveau enceinte ? Pour rappel, Ri Jol-su s'est déjà éclipsée pendant de longues périodes lors de ses précédentes grossesses. Ce fut le cas notamment en 2016 où la jeune femme avait totalement disparue des événements médiatiques avant de donner naissance à son troisième enfant. Mariés depuis 2009, Ri Jol-Su et Kim Jong-Un ont en effet eu trois enfants qui seraient nés en 2010, 2013 et 2017.

Alors, Kim Jong-Un s'apprête-t-il de nouveau à devenir papa ? Pour le moment, aucune grossesse officielle n'a en tout cas été annoncée par le gouvernement Nord-Coréen qui tient à préserver l'intimité de son cher dictateur...