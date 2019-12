Kim Kardashian : Six ans après son masque du vampire, elle porte plainte

Kim Kardashian avait subi son masque du vampire en 2013, une procédure filmée et diffusée dans un épisode de l'émission Kim and Kourtney Take Miami. Le principe de l'intervention est de se faire prélever du sang dans le bras avant de se le faire badigeonner sur le visage par de petites aiguilles d'acupuncture, après l'application d'une crème anesthésiante.

"Je n'ai jamais fait un masque aussi douloureux", pleurait-elle à l'issue de sa séance. En 2018, Kim Kardashian est revenue sur son expérience, affirmant qu'elle ne recommencerait plus jamais.