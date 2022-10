Kim Kardashian : Son 42ème anniversaire gâché, elle finit la soirée au fast-food toute de strass vêtue

Le 22 octobre 2022, Kim Kardashian a célébré son 42ème anniversaire. Apprêtée avec un ensemble pailleté Dolce & Gabbana associé à un énorme ras-de-cou croix en strass, l'ex-femme de Kanye West avait organisé une soirée au Carbone Las Vegas et comptait se rendre au concert à guichets fermés du chanteur Usher au Park MGM.

Toute excitée, Kim a dévoilé les décorations que ses amis lui avaient préparées dans le jet. Des masques à son effigie à disposition des invités, des photos de la star qui ornent l'intérieur du jet ainsi que des gâteaux avec des photos vintage de la famille Kardashian. Prenant un Jello shot avec les autres passagers de l'avion, l'ex de Pete Davidson, extrêmement déçue, a finalement révélé que leur vol allait être brutalement interrompu.

La fête a été gâchée car le jet privé de sa soeur Kylie Jenner a été obligé de retourner à Los Angeles à cause de vents violents pouvant mettre en danger son équipage. "Notre son ne s'allume pas ici MAIS l'avion n'a pas pu atterrir à cause du vent, donc notre soirée Carbone et notre concert @usher n'auront pas lieu. Nous rentrons à la maison", a-t-elle écrit.

Finalement, Kylie, Kris, Kim et leurs amis ont terminé dans un fast-food In-N-Out Burger pour déguster des hamburgers. Scrutée par les personnes présentes dans le restaurant, Kim Kardashian a indiqué qu'elle avait dû prendre "un boa pour se couvrir". Par la suite, la créatrice de SKIMS et ses amis ont ensuite sauté dans un bus spécialement réservé pour la fête afin de profiter du reste de leur soirée. Elle a ensuite partagé une vidéo d'elle en train de prendre un shot en ajoutant : "Les jello shots continuent dans le bus de fête". La star a ensuite profité d'un dîner d'anniversaire à Calabasas, en Californie avec ses soeurs Kourtney, Kylie Jenner et Kendall Jenner mais aussi avec Travis Barker et Kris Jenner.