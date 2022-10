Kim Kardashian retrouve Kanye West... mais refuse de lui parler et de le regarder !

Ils conservaient jusqu'à présent une relation plutôt cordiale, malgré deux ou trois scandales, pour le bien de leurs enfants. Mais il semblerait que Kim Kardashian et Kanye West n'aient plus tellement envie de s'adresser la parole. Pour autant, les deux ex sont prêts à faire un effort pour se retrouver, au même lieu, sans créer le moindre d'esclandre. Le vendredi 14 octobre 2022, ils se sont donc croisés alors qu'ils venaient assister au match de basketball de leur fille aînée de 9 ans, North.

Vêtue de noir, à l'aide d'un large jogging et d'un haut en lycra, Kim Kardashian a amené, avec elle, ses trois autres enfants Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans, jusqu'au Sports Academy center de Thousand Oaks, à Los Angeles, afin que chacun puisse applaudir sa grande soeur. North est quant à elle arrivée sur place, en tenue, pour disputer son match de basket, avec son père Kanye West. Ce dernier aurait, cela dit, quitté le stade avant la fin du match et c'est Kim qui se serait chargée de toute la famille à son départ.

C'est la deuxième fois, en peu de temps, que Kim Kardashian se retrouve face à son ex Kanye West, puisqu'ils étaient également réunis, pour North, le vendredi précédent. Comme elle l'a fait en ce 14 octobre 2022, Kim avait complètement ignoré Kanye, refusant de lui adresser la parole ou même de lui adresser un regard. Et pour cause. Non seulement leur rupture ne se déroule pas de manière idyllique, mais le rappeur portait, ce jour-là, son fameux T-shirt polémique White Lives Matter. Selon les informations du site américain TMZ, la femme d'affaires refuserait de parler à son ex depuis un récent épisode de soucis de santé mentale. A moins qu'elle ne cautionne pas les propos que l'artiste tient sur Twitter. Il s'est notamment fendu d'un message extrêmement antisémite, il y a quelques jours, en toute détente sur les réseaux sociaux. Les enfants restant sa priorité, Kim continue donc de croiser Kanye... sans grande joie apparente.