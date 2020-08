Kim Kardashian : Son BFF Jonathan Cheban braqué, sa mère menacée avec une arme

Jonathan Cheban a été braqué ce week-end. Si vous regardez régulièrement L'Incroyable Famille Kardashian, vous savez alors que le meilleur ami de Kim a également un goût prononcé pour l'argent, et n'hésite pas à s'afficher avec des bijoux et vêtements hors de prix. D'après People et TMZ.com, celui qui a changé son nom en "Foodgod" sur les réseaux sociaux se trouvait avec sa mère et un ami dans le quartier d'Englewood Cliffs, dans le New Jersey, lorsqu'il s'est fait braquer.

Comme Jonathan Cheban l'aurait mentionné dans sa plainte à la police, son agresseur lui aurait dérobé une montre Richard Mille estimée à 250 000 dollars, après avoir pointé son pistolet sur la tête de sa mère. TMZ nous explique qu'après une sortie au centre commercial, un homme lui a demandé l'heure. C'est là que l'agresseur aurait sorti son arme. Jonathan lui aurait alors dit de prendre tout ce qu'il voulait, soit cette montre de très grande valeur.

Dans un communiqué, la police locale a confirmé l'information. Deux hommes sont toujours recherchés par les autorités dans le cadre de cette affaire. Un portrait robot de l'agresseur de Jonathan Cheban a également été diffusé, tout comme des photos de cette montre assez unique.

De nombreuses célébrités ont déjà subies un braquage. Partageant tout sur les réseaux sociaux, il est parfois très facile pour des personnes mal intentionnées d'arriver à leurs fins. C'est ce qui c'était passé pour la meilleure amie de Jonathan Cheban, Kim Kardashian. Lors de la Fashion Week de Paris, des hommes armés et cagoulés avaient dérobé des millions en bijoux, dont une bague à 4 millions de dollars. Depuis cet événement traumatisant, elle avait drastiquement renforcé sa sécurité.