Kim Raver (Teddy dans Grey's Anatomy) mariée depuis vingt ans à un réalisateur français

Le mercredi 18 novembre 2020, TF1 poursuit la diffusion de la seizième saison de Grey's Anatomy. L'occasion pour nous de se pencher sur l'un des personnages clés de la série culte, Teddy Altman aka Kim Raver dans la vraie vie. Les fans le savent, l'actrice américaine de 51 ans parle couramment français. Il faut dire qu'elle a bénéficié de centaines de cours particuliers avec un bon professeur : son mari, Manu Boyer.

Ce réalisateur français a rencontré Kim Raver dans une piscine de New-York. Ils tombent amoureux et quelques années plus tard, en 2000, ils se marient. Depuis, ils se sont installés à Los Angeles et sont devenus parents d'adorables enfants : Luke (18 ans) et Leo (13 ans). Ils ont même adopté un labrador à poils longs nommé Spinee, véritable mascotte du foyer. Parfois, Kim Raver retourne même dans la belle-famille, près d'Aix-en-Provence, comme elle le confiait au Parisien en 2006.

Très vite, cette Américaine est tombée sous le charme de la culture française. "J'ai découvert Paris à 18 ans, et j'ai adoré. Les marchés, les grands dîners en famille où l'on reste longtemps à table en mangeant bien, c'est une particularité française qu'il faudrait importer dans la culture américaine", décrivait-elle.

Encore aujourd'hui, Kim Raver est charmée par nos habitudes françaises. Désormais entièrement bilingue, celle qui a participé à la télé-réalité The Apprentice (qui a rendu célèbre Donald Trump) "rêve de tourner en France". "Avec mon mari, je passe beaucoup de temps à parler français. Ce serait vraiment intéressant pour moi de travailler dans votre pays sur un projet exclusivement en français. Je ne l'ai jamais fait et je pense que ce serait une expérience très enrichissante. Mes enfants ne diraient certainement pas non !", confiait-elle à Télé Star, en avril 2019.