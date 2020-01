Kimora Lee Simmons maman d'un 5e enfant : la créatrice de mode a adopté

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Kimora Lee Simmons. La créatrice de mode est maman d'un cinquième enfant. Son mari et elle ont adopté un garçon de 10 ans.

L'info a été confirmée par l'attachée de presse de Kimora Lee Simmons. La star de 44 ans et son mari, le banquier Tim Leissner, ont adopté leur deuxième enfant, un garçon prénommé Gary et âgé de 10 ans. Gary devient le grand frère de Wolfe, premier enfant du couple, né en avril 2015.

Le jeune homme Gary a également deux demi-soeurs, Ming et Aoki (20 et 17 ans), nées du premier mariage de Kimora Lee Simmons avec Russell Simmons, et enfin un demi-frère, Kenzo (10 ans également), fruit de la relation de Kimora avec l'acteur Djimon Hounsou.