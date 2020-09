Kinstaar : Le jeune streameur agressé par un groupe, photos et récit choc

Des images fortes et un récit qui donne la nausée. C'est ce qu'a partagé le très populaire streameur et youtubeur suisse Kinstaar, de son vrai nom Duong Huynh, sur Twitter. Le jeune homme âgé de seulement 20 ans, considéré comme une pointure sur Fortnite, a été agressé dans la rue.

Sur son compte suivi par 376 000 abonnés, il a posté une photo de lui la bouche en sang et un oeil totalement fermé, ainsi qu'une autre photo de son bras ensanglanté et s'est expliqué dans une série de messages sur ce qu'il s'était passé. "Groupe de 7 personnes, un gang d'après la police. Ils me provoquaient gratuitement puis m'ont attaqué. Ils m'ont assommé à la bouteille puis enchaîné en groupe. Je ferme un oeil car je suis myope et je vois mieux d'un côté. Je suis content que le groupe avec moi n'ait rien. Et pour eux, c'est un 'jeu' entre rivaux de gangs sur Tours... qui a frappé le plus de personnes. La personne avant moi qui a été prise en charge a été poignardée. Je dois m'estimer heureux...", a-t-il relaté, sous le choc.

Kinstaar a ensuite posté un autre message, partageant sa peine après cette agression sauvage et gratuite. "Vivement que cette année 2020 passe au plus vite, je remercie et m'excuse au frérot Lubin qui a tenté de m'aider... ils l'ont frappé au crâne 2x avec la teille, j'en ai ras le cul de ce bas monde..", a-t-il écrit.

Quelques heures plus tard, il ajoutait : "Je suis enfin sorti après 9H d'attente, 8 points de sutures extérieur+intérieur de la lèvre. 2 hématomes assez gros sur le front. Des hématomes partout sur le corps, éraflure sur le long du tibia. Merci pour vos milliers de messages, j'ai pleuré dans mon coin, j'en pouvais plus."

Kinstaar joue pour la team Solary Fortnite, qui possède une chaîne Twitch du même nom. Lui-même possède un compte YouTube suivi par 969 000 abonnés. On a pu le voir participer à plusieurs tournois comme la Lyon E-Sport 2018, le Barriere Esport Tour 2018 ou encore le Dreamhack Tours 2018. Un joueur de haut niveau qui avait confié dans un reportage de Complément d'enquête qu'il touchait la très coquette somme de 300 000 euros par mois... Ce qui n'est évidemment pas le cas, France 3 ayant enquêté et relaté, propos de professionnels à l'appui, que "le salaire moyen d'un joueur professionnel tourne autour de 180 000 euros par an".