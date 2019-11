Faze Jarvis : Le gameur radié à vie de Fortnite craque et s'excuse

Les footballeurs Antoine Griezmann et Adil Rami, la star de télé-réalité Julien Tanti... Fortnite compte de célèbres adeptes ! Le gameur Faze Jarvis, qui en faisait également partie, a commis l'irréparable pour être le meilleur : accusé de tricherie, l'adolescent a depuis été banni à vie par les créateurs du jeu.

Petit frère du gameur Faze Kay, Faze Jarvis, qui vit à Los Angeles, a 17 ans. Il compte plus de 1 million de followers sur Instagram et plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube, où il publie des vidéos de ses parties de Fortnite. La dernière remonte au dimanche 3 novembre 2019. Il n'y est pas question d'affrontement en ligne : en larmes, Faze s'explique et s'excuse auprès de ses fans.