Kit Harington (Game of Thrones) : L'acteur passe au très court... bye les boucles

"You know nothing, Jon Snow" ? Oui et non. Quand il s'agit de style, Kit Harington – le célèbre héros chevelu de la série Game of Thrones – a prouvé à plusieurs reprises qu'il avait plus d'une cape en poils de furet au placard. Et cette fois, il s'est occupé de sa propre toison. Comme beaucoup d'hommes privés de coiffeur pendant le confinement, le comédien de 33 ans a cédé aux sirènes de la tondeuse. Le 10 juin 2020, il a été aperçu dans les rues de Londres, dans une épicerie de son quartier, avec une coupe de cheveux très, très courte. Il promenait au passage, non pas un dragon ou un immense loup, mais son petit chien.

Dans Game of Thrones, de nombreux personnages féminins ont cédé à l'appel de sa chevelure, ne résistant pas à passer une main dans ses boucles viriles. Mais il faudra s'y faire, le beau britannique n'a vraiment pas envie qu'on lui colle l'étiquette Jon Snow pour le restant de ses jours. "Je voudrais prendre du recul et profiter un peu de l'anonymat, expliquait-il en juin 2018 à Entertainment Weekly. J'ai envie de pouvoir me couper les cheveux, de faire en sorte qu'on reconnaisse un peu moins mon personnage." Il faut dire que la série HBO l'a rendu célèbre... mais qu'il n'a pas très bien vécu la fin de l'aventure.

Grâce à Game of Thrones, il s'est fait un nom. Il a aussi rencontré l'amour, puisqu'il a épousé sa partenaire à l'écran, Rose Leslie, qui interprétait la sauvageonne Ygritte, le 23 juin 2018. Mais Kit Harington a eu du mal à réaliser que ses aventures étaient terminées.

En mai 2019, il s'est rendu de lui-même dans un centre de bien-être, en Amérique, pour s'occuper de son stress, de sa fatigue et de son addiction à l'alcool. "Il a réalisé que ça y est, c'était la fin, avait rapporté un proche. C'était un projet sur lequel ils travaillaient tous dur depuis des années. Il s'est dit, 'Et après ?'". L'avenir lui réserve pourtant de jolies surprises. En 2021, Kit Harington sera à l'affiche de The Eternals, un film Marvel avec Angelina Jolie, Richard Madden et Salma Hayek. On a vu pire...