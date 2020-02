Koba LaD taxé d'homophobie, les festivals réagissent

Disque de platine avec son album VII, Koba LaD a connu une ascension fulgurante. Alors qu'il était programmé dans de nombreux festivals, cette histoire ne lui fait pas beaucoup de bien. Au point que le festival Art Rock, où Koba LaD est prévu cette année, a déjà publié un communiqué. "Nous sommes depuis hier soir en contact avec l'équipe de l'artiste pour comprendre. We Love Green, depuis sa création, a toujours prôné le respect mutuel, l'échange et condamne les messages de haine. Et de rejet d'autrui. En accord avec ces principes, nous prendrons les mesures que nous jugerons appropriées avec les valeurs du festival", a déclaré le We Love Green, festival majeur de l'été parisien.

Pour l'heure, les équipes de communication du rappeur, visiblement aussi en vacances, ne se sont pas exprimées.