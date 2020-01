Koh Lanta 2020 : Denis Brogniart lance un drôle de défi aux fans

C'est une nouvelle saison très attendue. Très prochainement, Koh Lanta va faire son grand retour sur les antennes de TF1 pour une 21e édition consécutive baptisée Koh-Lanta l'île des héros. Cette année, le programme de survie porté par Denis Brogniart promet de nombreuses surprises, à commencer par le retour de cinq anciens aventuriers emblématiques, à savoir Teheiura, Sara, Jessica, Claude et Moussa. Ces derniers viendront compléter les nouvelles équipes au fur et à mesure de l'aventure.

Mais en attendant de découvrir les premiers épisodes, Denis Brogniart fait patienter les fans en leur proposant un petit jeu. Avec TF1, l'animateur a donc lancé le Koh Lanta Run Challenge sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un défi inédit dont le principe est de reformer via son application GPS le totem emblématique en suivant un parcours bien précis. Denis Brogniart s'est lui-même prêté au jeu accompagné des cinq anciens héros au casting et l'a partagé dimanche 26 janvier. "À vous de jouer maintenant où que vous soyez en France ou dans le monde. Un parcours à tracer en forme de totem ! Et après, on court" a-t-il lancé. Pour participer, il suffit de réaliser cette forme et de poster la photo avec le hashtag #Kohlantarunchallenge sur Twitter.

En plus d'avoir la satisfaction de relever ce challenge amusant, dix des adhérents auront l'occasion d'être sélectionnés par la production afin d'assister à la prochaine finale de Koh Lanta et ainsi pouvoir rencontrer Denis Brogniart et tous les candidats. Ne reste plus qu'à en savoir plus sur la date de diffusion de l'émission tournée aux îles Fidji.