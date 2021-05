Koh-Lanta 2021, les aventuriers amaigris : avant/après bluffants, choc et déception sur le camp !

Passer plus d'un mois sans manger correctement transforme le corps. Les aventuriers de Koh-Lanta, Les Armes secrètes le savent mieux que personne. Au cours de l'épisode du jeu de TF1 diffusé ce vendredi 21 mai 2021, les sept candidats encore en lice se découvrent dans le miroir et ont même l'occasion de monter sur une balance. Attention aux pertes de poids incroyables à venir !

Flavio choqué, Jonathan déçu

Depuis leur superbe villa sur pilotis, Maxine, gagnante du jour de confort, et Arnaud, son accompagnant pour cette virée luxe, font face à leur nouvelle apparence. Face au miroir, le duo est choqué. "J'ai perdu bien 10 kilos !", s'exclame le maraîcher. De son côté, l'ancienne gymnaste et plongeuse souligne ses joues creusées.

Sur le camp, leurs camarades ont eux aussi un miroir, et surtout une balance. Jonathan se sait aminci mais, lui qui pesait 55 kilos en arrivant espère ne pas être passé sous la barre des 50 kilos. C'est loupé... La balance affiche 48 kilos ! Cette perte de poids de 7 kilos, "c'est quand même beaucoup pour un petit gabarit", estime-t-il. L'autre garçon du camp, Flavio, a lui aussi fondu. Il passe de 68 kilos à 58 kilos, soit - 10 kilos ! "Pour l'aspect physique, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse quelque chose une fois rentré en France... Je ne pensais pas avoir perdu autant. C'est sûr que ça fait un petit choc quand même", avoue-t-il.

Perte de poids express pour Magali

Du côté des filles, la perte de poids reste moindre. "J'ai perdu des fesses. Je m'attendais à voir une sauvageonne dans le miroir et au final j'ai vu quelqu'un qui était complètement acceptable physiquement et ça m'a fait du bien. Ce bronzage me va bien", lance Lucie. Toutefois, la championne de boxe reste lucide : "Je sens que j'ai maigri au niveau des muscles, j'ai perdu des jambes." Bingo ! Elle passe de 66 kilos à 62 kilos, soit 4 kilos de moins qu'à son arrivée.

Laure revient à son poids de forme, 57 kilos. Elle avait pris 5 kilos pour se faire des réserves dans Koh-Lanta. Réserves épuisées au bout d'un mois, donc ! "Je suis revenue à mon poids normal, je suis contente. Ça me fait plaisir de voir comme ça", lâche-t-elle. Magali semble elle aussi ravie de sa nouvelle silhouette. Mais elle a perdu près du double de sa camarade ! En effet, elle est passée de 69 kilos à 60 kilos ! "Je ne me suis jamais vue aussi fine !", confesse-t-elle.

Deux d'entre eux, les éliminés de la semaine, pourront reprendre des forces à la résidence du jury final tandis que les cinq autres s'affronteront lors des mythiques épreuves de l'orientation puis des poteaux !