Koh-Lanta 2022 : Un aventurier mis en examen, les victimes brisent le silence

Parmi les vingt-quatre aventuriers de Koh-Lanta, Le Totem maudit se trouve François, pompier de 38 ans. Il est présenté dans son portrait sur TF1 comme un sportif au grand coeur. Son profil a déjà emballé les téléspectateurs ! Mais, avant même la diffusion du premier épisode prévu pour le mardi 22 février 2022, l'aventurier se retrouve en pleine polémique. En effet, le Canard enchaîné a révélé qu'il est mis en examen pour homicide involontaire après la mort d'un collègue pompier dans un incendie de forêt à Gabian, dans l'Hérault, en 2016. D'autres soldats du feu avaient été blessés ce jour-là. Après l'avocat de François, c'est au tour des victimes de prendre la parole via Luc Abratkiewicz, l'avocat de la famille du défunt et de deux de ses camarades touchés, dans les colonnes de 20 Minutes.

"Les victimes sont choquées, et se sentent, une fois de plus, méprisées par le SDIS [NDLR : Service d'incendie et de secours], assure-t-il. Elles sont dans une épreuve depuis très longtemps, elles attendent la fin de l'instruction, qui est longue, qui est prévue pour la fin de l'année. Pendant ce temps-là, on met en avant un des cadres dans un jeu de télé-réalité. La présomption d'innocence n'empêche pas de respecter et de se montrer digne face aux victimes."

Des propos confirmés par les victimes elles-mêmes. La participation de François à Koh-Lanta, Le Totem maudit leur pose un réel problème. "Comment la hiérarchie [du SDIS, NDLR], sachant les faits, a autorisé cette personne" à s'illustrer dans une émission télévisée, s'interroge l'un des blessés de l'incendie de Gabian. "Je comprends que c'est pour défendre l'image des sapeurs-pompiers, mais la moindre des choses, c'est de protéger son agent, et de lui dire que cette affaire-là est en cours, on n'est pas pour que tu participes, mais une fois que l'affaire sera jugée, évidemment, avec plaisir, que l'on t'encouragera", poursuit la victime.

De son côté, le SDIS de l'Hérault tient à préciser via un communiqué que "la mise en examen de l'officier dans cette affaire intervient au titre de ses anciennes fonctions de chef du service formation et ne constitue pas dans l'attente de la poursuite de la procédure judiciaire une faute de l'agent qui reste présumé innocent". La direction des sapeurs-pompiers rappelle que son agent "a participé à cette émission à titre personnel et sur sa période de congés annuels en utilisant son compte épargne temps, au même titre que tout autre agent qui en fait la demande pour s'engager sur des défis sportifs, culturels ou des projets personnels". Rappelons qu'ALP, société productrice de Koh-Lanta, n'avait pas connaissance de cette mise en examen.