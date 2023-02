Koh-Lanta 2023 : Helena Roosen est chroniqueuse à la télévision et elle a participé à une autre émission de TF1 !

Koh-Lanta, le feu sacré approche à grands pas. C'est le 21 février 2023 que sera diffusé le premier épisode de la nouvelle saison, toujours présentée par Denis Brogniart. Et l'une des jeunes femmes est déjà bien connue des téléspectateurs de TF1, mais pas que !

Ils sont 20 aventuriers à avoir participé à cette 24e saison dans l'espoir de remporter les 100 000 euros en jeu. Tous se sont ainsi envolés pour les Philippines, dans la péninsule de Caramoan, afin de vivre une aventure hors du commun. Parmi eux se trouve une jeune femme de 27 ans prénommée Helena. La jolie Belge est kinésithérapeute. Et elle est passionnée de sport, qu'elle pratique depuis son plus jeune âge. "J'ai été gymnaste de haut niveau en Belgique. Après, j'ai fait du triathlon, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la boxe thaï... Je suis assez éclectique donc autant en force, en endurance et en équilibre. Je pense que c'est vraiment un avantage sur l'aventure", confie-t-elle dans son portrait, dévoilé sur MYTF1. Elle a ajouté qu'elle avait une hygiène de vie irréprochable. Une adversaire qui s'annonce redoutable en somme.

Une star du petit écran

Ce n'est pas la première fois que la belle brune relève un défi sur la première chaîne. En effet, avant Koh-Lanta, Helena a participé à Ninja Warrior, en janvier 2021 Une émission coprésentée par... Denis Brogniart (avec Christophe Beaugrand). La candidate originaire de Braine-l'Alleud avait chuté lors du troisième obstacle. A l'époque, elle avait confié à nos confrères de DH qu'elle "avait refusé de participer à Koh-Lanta" en 2021. Reste à savoir pour quelle raison elle a finalement changé d'avis et si le présentateur l'a reconnue lors du tournage du Feu sacré.

Avant cela, Helena était déjà habituée des caméras aussi parce que, comme l'indique la bio de son compte Instagram, elle est chroniqueuse sport/santé sur la chaîne belge RTBF. Une jeune femme aux multiples talents. Nul doute qu'elle se fera vite remarquer par les téléspectateurs de TF1 dès le mardi 21 février prochain, dans la nouvelle saison de Koh-Lanta.