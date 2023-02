Koh-Lanta 2023 : Julie Debever est joueuse de l'équipe de France de football et est en couple avec son ex-coéquipière

C'est une saison que les fans de l'émission attendent de pied ferme. Avec Koh-Lanta : Le feu sacré, TF1 prépare une nouvelle mouture de son jeu phare, toujours présenté par Denis Brogniart. Si l'animateur est dans l'oeil du cyclone ces derniers temps suite à des accusations concernant son attitude avec ses collègues de travail, il sera bien à la présentation cette année et les téléspectateurs ne devraient pas être déçus du casting. Avec 20 nouveaux aventuriers, 10 femmes et 10 hommes, âgés entre 22 à 56 ans, la production a décidé de recruter des personnes issues d'horizons différents et "moins sportifs" que ce qu'on a pu voir précédemment, comme l'a expliqué Alexia Laroche-Joubert.

Malgré cette annonce, on retrouve tout de même une vraie championne en la personne de Julie Debever. Si ce nom ne vous dit peut-être rien, les amateurs de football féminin la connaissent très bien ! En effet, la jeune femme de 34 ans est une véritable championne et elle est d'ailleurs toujours en activité. Née dans le nord de la France, la sportive a évolué dans de nombreux clubs et notamment en Italie, où de 2019 à 2021, elle a joué pour l'Inter Milan. Cette même année, elle est revenue en France et elle joue désormais sous les couleurs du Football Club Fleury 91, en banlieue parisienne.

En couple avec une belle italienne

Une joueuse de très haut niveau puisqu'elle compte plusieurs sélections avec l'équipe de France. Elle a également eu la chance de participer à la Coupe du monde en 2019, qui s'est disputée en France et pendant laquelle les Bleus ont atteint les quarts de finale. Côté coeur, la grande blonde qui évolue en défense centrale a trouvé l'amour lors de son passage en Italie. En effet, elle est en couple avec son ancienne coéquipière, Regina Baresi et tout semble se passer à merveille entre les deux femmes.