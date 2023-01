Denis Brogniart accusé d'avoir piqué des "colères folles" et humilié des collègues, il se défend

Alors que TF1 prépare le retour de Koh-Lanta (une édition baptisée Le Feu sacré), le présentateur du programme Denis Brogniart a fait l'objet d'une enquête de la part de nos confrères de Voici. Accusé d'avoir eu des comportements déplacés envers des collaboratrices, la star de 55 ans, décrite comme "le tyran de TF1", n'a pas tardé à répondre.

Dans le magazine (de ce vendredi 27 janvier 2023), il est écrit que Denis Brogniart a eu un "comportement intolérable à l'encontre de deux employées de TF1". Alors qu'il se trouvait à Biscarrosse pour le 14 juillet 2022, il devait tourner une séquence dans un hélicoptère avec une journaliste habituée des plateaux du JT. Mais, prise de panique, la principale intéressée n'a finalement pu endosser son rôle. Ce qui aurait provoqué la colère du présentateur qui s'en serait pris à elle une fois de retour sur la terre ferme. Il s'en serait aussi violemment pris à une chargée de production, "dont le travail ne convenait pas", ce qui a valu à l'employée un burn-out et une hospitalisation. Elle serait toujours en arrêt maladie depuis. "Il leur a hurlé dessus, il les a pourries devant tout le monde, c'était terrifiant. Toutes les deux étaient sous le choc. L'une d'elles a éclaté en sanglots alors que l'autre est restée pétrifiée", a confié un témoin de la scène à Voici.

Humiliation en direct et "colère folle"

Selon un responsable syndical de TF1, ce fait n'est pas étonnant, car Denis Brogniart serait "capable de colères humiliantes en public, surtout avec les femmes". Ce ne serait en effet pas la première fois qu'il aurait eu ce comportement. "On n'est pas loin du harcèlement moral", a confié un employé de la chaîne. Des accusations dont Charlotte Namura aurait parlé, mais sans jamais citer son nom. Dans le documentaire de Canal+ Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, l'épouse de Jean-Luc Guizonne confiait avoir été humiliée par un célèbre présentateur de la première chaîne. Et c'est de lui dont elle parlait écrit Voici. Une histoire qui se serait déroulée le 26 juin 2018 pendant la Coupe du monde, sur le plateau du Mag. A cause d'une hésitation, elle aurait été victime d'insultes de la part de Denis Brogniart durant la coupure publicitaire. Il l'aurait "qualifiée de merde, tout juste bonne à sourire". Une fois les caméras éteintes, la charmante brune serait allée aux toilettes pour s'effondrer. Quelques mois plus tard, elle aurait envoyé un mail à la direction avant de finalement quitter TF1 en 2019.

Anne-Laure Bonnet ne garderait également pas un bon souvenir de sa collaboration avec Denis Brogniart sur F1 à la Une, entre 2008 et 2009. "Humainement, c'est très difficile. Il ne supporte pas la coprésentation et pique des colères folles avec ses subordonnés. C'est le prototype même de la personne faible avec les puissants et puissante avec les faibles", a-t-elle confié à nos confrères. Ces derniers ajoutent que Marion Jollès aurait confié en off que sa collaboration avec Denis Brogniart, sur Automoto, était le "pire souvenir de sa carrière".

Une enquête interne

Après les événements du 14 juillet dernier, une enquête interne a été ouverte. "Les conclusions de la DRH ont pointé un problème d'organisation face à des ambitions éditoriales élevées, dans un contexte particulier qui a pu engendrer des tensions générales sur le terrain", expliqué Maylis Çarçabal, directrice de la communication de TF1. Mais Thierry Thuillier, directeur général adjoint Information du groupe, "ne s'est pas défaussé" et aurait pris Denis Brogniart "entre quatre yeux" pour lui annoncer qu'il ne serait plus présent sur les opérations spéciales

Interrogé par Voici à la suite de la sortie de leur enquête, Denis Brogniart a accepté de réagir. "Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser", a-t-il confié.