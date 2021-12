Koh-Lanta All Stars spoilé : Des condamnations sont tombées, Alexia Laroche-Joubert réagit

Pour célébrer le vingtième anniversaire du jeu de survie, ALP et TF1 ont vu les choses en grand. Koh-Lanta, La Légende regroupe les vingt aventuriers les plus emblématiques du programme, "la crème de la crème". En plus de ce casting cinq étoiles, des performances hors normes, des clashs mais aussi des rebondissements inattendus font le succès de cette édition. Le hic ? Des internautes ont spoilé une grande partie du programme sur la Toile... Adventure Line Productions avait porté l'affaire en justice, et Alexia Laroche-Joubert donne des nouvelles auprès de nos confrères de 20 Minutes.

"On a porté plainte, les plateformes nous ont donné les IP. On a eu une condamnation sur quelqu'un qui avait révélé des spoils et on a fait une condamnation en référé. Évidemment, on prend ça très sérieusement et j'y mets beaucoup d'énergie", confie la présidente d'ALP. En 20 ans d'émission, jamais une saison n'avait été autant spoilée. Un fait qu'Alexia Laroche-Joubert explique en quelques mots : "C'était lié au fait que Teheiura avait triché. On ne voulait pas que des gens malintentionnés spoilent ça et les rebondissements. Il y a des gens qui donnaient le nom de tous les sortants à chaque épisode ! Il y a un moment où ce n'est pas possible : on n'a pas à spoiler les gens quand ils ne veulent pas savoir. On vit cette aventure pour les téléspectateurs et les aventuriers aussi, ce n'est pas pour qu'on révèle tout parce que des mecs veulent paraître plus intelligents ou mieux renseignés."

Rappelons que c'est fin septembre, soit un mois après le coup d'envoi de Koh-Lanta, La Légende, que la bataille judiciaire a été rendue publique. "Saisi par ALP de plusieurs requêtes, le Président du tribunal judiciaire de Paris a interdit toute publication qui prétendrait divulguer le contenu des épisodes à venir de la nouvelle saison de Koh-Lanta actuellement en diffusion sur TF1", apprenait-on via un communiqué de la société de production. Plus encore, à l'époque, des procédures étaient déjà en cours et "la justice avait ordonné aux plateformes de transmettre les données d'identification des comptes en question", la plupart étant des anonymes. Aussi, un ancien aventurier de Koh-Lanta spoilait de manière assumée le programme sur les réseaux sociaux. La justice avait alors pris une grande décision : chaque nouvelle publication serait sanctionnée par "une somme forfaitaire importante par infraction constatée". Somme non divulguée par ALP mais qui serait de l'ordre de 1000 euros d'après Le Parisien.

Aujourd'hui, tout semble être rentré dans l'ordre. Mystère total autour du nom du grand gagnant ! Qui de Laurent, Ugo ou Claude, tous les trois qualifiés pour les poteaux, remportera Koh-Lanta, La Légende ? Réponse mardi 14 décembre 2021 sur TF1.