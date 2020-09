Koh-Lanta, des candidats privilégiés ? Injustice sur la diffusion des portraits

Lors du coup d'envoi de Koh-Lanta, Les 4 Terres sur TF1, les candidats étaient bien plus nombreux que les années précédentes : ils étaient 24. Et 24, c'est beaucoup trop pour seulement deux heures d'émission hebdomadaire. C'est ainsi que certains aventuriers sont très peu apparus à l'antenne. Sur Instagram, une candidate qui estime passer inaperçue s'est amusée de la situation.

Il s'agit d'Angélique. Âgée de 27 ans aujourd'hui et originaire des Hauts-de-Seine, elle représente les Violets du Nord, avec Lola, Adrien et Fabrice, Samuel ayant dû quitter le jeu sur décision médicale. En légende d'une photo d'elle en bikini à la plage, riant visiblement aux éclats, Angélique a évoqué son absence des derniers épisodes de Koh-Lanta. "Ma tête quand je me rends compte que l'on n'a toujours pas vu mon profil dans Koh-Lanta après 4 épisodes ?! Mais qui est Angélique ?! Appelez-moi Fantomas", s'est amusée la jeune femme.