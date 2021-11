Koh-Lanta, le choc en confort : "De l'irrespect" pour Claude, Jade "constate les dégâts" !

Dans Koh-Lanta, La Légende, ils sont encore six en compétition et trois sur l'île des bannis. Ce mardi 30 novembre 2011, les noms des finalistes de cette édition All Stars seront révélés. Claude, Laurent, Ugo, Phil, Sam et Jade sont encore en lice sur le camp de la tribu réunifiée. Christelle, Loïc et Alix, éliminée au dernier conseil, se retrouvent quant à eux sur l'île des bannis. Résumé de cette soirée présentée par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Avant de partir, Jade fait état de douleurs au niveau du dos datant de la dernière épreuve. Exceptionnellement, ce jeu de confort se joue par équipe de trois. C'est la mythique épreuve de l'étoile : les aventuriers doivent faire pression avec leurs mains et maintenir leurs pieds sur des taquets, le tout sur une structure en bois au beau milieu de l'océan. Dans un premier temps, les candidats tiennent sur les taquets les plus hauts et les plus épais. Dès lors qu'un camarade de leur équipe tombe, ils doivent passer aux taquets plus bas et plus fins.

La récompense fait rêver : un dîner 3 étoiles à Bora Bora, balade en catamaran, une nuit dans une villa de luxe avec petit-déjeuner copieux avant le retour sur le camp.

Première équipe : Laurent, Sam, Ugo. Deuxième équipe : Claude, Jade, Phil.

Top ! L'épreuve commence. Equilibre, concentration et résistance sont de mise. Après deux minutes et quarante secondes d'épreuve, Laurent tombe. Ugo le suit et Sam se retrouve alors à tenir seul pour son équipe. Claude tombe à son tour. Et après 1h40 d'épreuve, le jeu évolue : Jade, Phil et Sam n'ont plus le droit de changer leurs pieds de position et ne doivent tenir qu'avec une main. Sam craque et la victoire est finalement pour l'équipe de Claude, Jade et Phil !

Séjour de luxe en villa et transformations physiques

Le trio débarque sur l'île et découvre la superbe villa de luxe qui leur est réservée pour la nuit. Suites incroyables, deux salles de bain, trois piscines... Phil, Claude et Jade sont au paradis. Et surtout, les aventuriers se découvrent devant le miroir. Et là, c'est le choc ! "Oh ! C'est qui ? Il y a un voleur !", lâche Claude face à son propre reflet, sur le ton de l'humour. Et de s'étonner de sa moustache : "Ça c'est irrespectueux ! Il n'y a plus de respect !" De son côté, Phil bloque sur son nouveau look : "Je n'ai jamais eu une barbe pareille ! Avec la casquette en plus ça fait vieux pêcheur ! Il ne manque plus que la pipe et ça fait Capitaine Haddock." Jade est elle aussi surprise. "En se regardant dans le miroir, on constate les dégâts de l'aventure. Les cheveux en vrac, les poils en veux-tu en voilà, les sourcils... Je me suis demandé où était ma féminité", confie-t-elle face caméra.

Après un cocktail de bienvenue avec des mignardises, les voilà à la douche ! Jade a même le droit à un rasoir. "D'être sous l'eau chaude, d'enlever toute la crasse, la saleté des 30 jours d'aventure, c'était un kiff, raconte-t-elle. J'enlève mes poils et j'ai l'impression de redevenir une femme. Sous les bras ce n'était plus possible. J'étais devenue un homme, j'avais les jambes de Claude !" Un rafraîchissement qui fait du bien !