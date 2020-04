Koh-Lanta, les questions au casting : ce que veut la prod', un ancien balance

Chaque année, ALP reçoit de nombreux dossiers de candidatures pour Koh-Lanta. Nombreuses sont en effet les personnes qui rêvent de participer à l'émission d'aventure de TF1. Mais la production doit faire des choix et pour que vous en fassiez partie, un ancien candidat a réalisé une vidéo YouTube afin de livrer de précieux conseils à ceux qui tentent leur chance.

Thomas, qui a participé à Koh-Lanta Fidji en 2017, a en effet dévoilé une vidéo le 3 avril dernier intitulée "Comment réussir le casting de Koh-Lanta ?! (Explications, conseils & astuces)". L'occasion pour les internautes de découvrir les trois questions qui sont posées dans le dossier de candidature. Le jeune homme 24 ans a ensuite dévoilé les réponses qu'attendait la production. Après avoir précisé que cette étape du casting était "sûrement la plus difficile", l'ex-Jaune a confié que la prod' demandait tout d'abord de se décrire. "Il suffit de vous décrire, de décrire votre caractère, vos passions, votre sport, vos points forts, les plus faibles. À travers cette question, la production va essayer de comprendre qui vous êtes et de voir si votre profil pourrait matcher avec le profil d'un candidat", a-t-il expliqué.

Vient ensuite le moment d'expliquer pour quelles raisons vous souhaitez participer à Koh-Lanta et en quoi cette expérience changera votre vie. "Il va tout simplement falloir expliquer pourquoi vous aimez le programme, pourquoi vous voudriez y participer. Si c'est pour une raison personnelle pour un proche, parce que vous regardez l'émission depuis que vous êtes jeune, parce que vous voulez relever ce défi ou tout simplement parce que Koh-Lanta est un rêve à travers l'émission", a poursuivi Thomas.

On a tous quelque chose qui crée la différence

Enfin, la troisième question qui est probablement la plus difficile : pour quelle raison doit-on vous choisir vous et pas un autre ? C'est surtout à ce moment-là qu'il va falloir se démarquer et faire la différence pour être sélectionné dans l'aventure. "Il va falloir que chacun d'entre vous essaie d'aller chercher à travers son passé, son histoire, son profil ou son caractère quelque chose qui vous différencie des autres candidats. On a tous quelque chose qui crée la différence", a déclaré Thomas. Vous pouvez mettre en avant votre côté stratège, votre côté sportif ou encore votre côté discret qui peut vous emmener loin dans le jeu. Sans oublier pour autant d'être franc et naturel.

La production demande également trois photos afin de mettre un visage sur le profil qu'elle est en train de lire. Selon Thomas, inutile d'envoyer des clichés professionnels. "En plus de ces trois photos spécifiques, n'hésitez pas à rajouter des photos personnelles de vous en train de faire du sport , avec des amis ou en voyage. Ça va permettre à la production d'en découvrir un peu plus sur vous", a-t-il conclu.