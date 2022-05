Koh-Lanta : Louana et Maxime éliminés, retour d'une mythique épreuve pour les binômes !

Ce mardi 17 mai 2022, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Après l'élimination d'Anne-Sophie la semaine passée, place désormais à un nouvel élément qui pourrait bien tout faire basculer. Depuis la réunification, les ex-rouges, plus nombreux, s'imposent en maîtres du jeu et éliminent les ex-jaunes un à un. Désormais, Denis Brogniart annonce qu'ils seront tous liés en binômes ! Résumé de cette soirée.

Composition des binômes et jeu de confort

Avant tout, les dix aventuriers se retrouvent pour un tirage au sort. Voici alors la composition des binômes :

- Ambre et Bastien

- Olga et François

- Louana et Maxime

- Nicolas et Jean-Charles

- Géraldine et Fouzi

Place désormais au jeu qui se déroule en deux étapes. D'abord, les duos vont devoir déguster deux plats (un chacun) de mets peu appétissants le plus rapidement possible. Dans les assiettes de cette mythique épreuve de la dégustation, un cafard, un ver de cocotier, un tamilok (ver qui vit dans le bois), un scorpion, un oeil de poisson, une scolopendre et un ver de cocotier. Dès que ce sera fait, ils ont pour mission de s'élancer dans une marre de boue et de remplir leur seau. Le premier binôme qui réussit à atteindre un certain niveau de boue remporte le jeu.

La récompense fait envie : une escapade avec deux pêcheurs de langoustes qui vivent sur place puis une dégustation de poissons avec des légumes grillés. Pour un confort complet, le duo gagnant passera la nuit dans un hamac face au coucher de soleil.

Tous se dépassent et la victoire est finalement pour Ambre et Bastien.

Pendant que le duo profite de son superbe confort, les autres pensent déjà au conseil. Louana espère se sauver et envisage de voter contre Géraldine et Fouzi.

Épreuve d'immunité

Cette fois, les gagnants seront immunisés et les perdants feront face à la malédiction du totem maudit. En effet, les deux membres du binôme arrivé dernier devront inscrire leur prénom sur des bulletins qui compteront lors du dépouillement au conseil.

Le but du jeu est de tenir en équilibre sur des bambous horizontaux instables et à quelques centimètres du sol, tout en tenant une perche avec son camarade qui est en face. Dès l'instant qu'un candidat pose le pied sur le sable, l'épreuve est terminée. Le binôme qui tient le plus longtemps remporte le jeu.

Tous tiennent tant bien que mal. Au bout de 30 minutes l'épreuve se complique : ils doivent mettre leur main à un certain niveau sur la perche qui les relie. Finalement, Jean-Charles et Nicolas sont les premiers à lâcher. Fouzi et Géraldine tombent à leur tour puis, au bout de 45 minutes, une nouvelle difficulté survient, toujours à propos de la position des mains sur la perche. Ambre et Bastien lâchent, suivis par Louana et Maxime. La victoire est pour François et Olga.

De retour sur le camp, les éliminations sont sur toutes les bouches. Louana mène campagne pour sauver sa peau (et celle de Maxime) en proposant de voter contre Fouzi (et Géraldine). Mais une autre stratégie se met en place dans l'ombre, celle d'éliminer Nicolas, le traître...

Conseil

Chaque aventurier vote en son âme et conscience. Ce soir, personne ne joue de collier d'immunité. Place alors au dépouillement : 1 voix contre Jean-Charles, 3 contre Fouzi, 4 contre Nicolas et 5 contre Maxime. C'est donc Maxime qui est éliminé et entraîne Louana dans sa chute.

Louana se sent trahie par ses ex-camarades verts avec qui elle avait une alliance. François, qui a voté contre Maxime, lui explique qu'il se sent plus en phase avec les valeurs des autres binômes. De son côté, Maxime s'en veut... Il laisse alors sa camarade choisir l'aventurier à qui reviendra son vote noir. Elle désigne Nicolas, qui votera donc deux fois la semaine prochaine.