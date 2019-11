Koh-Lanta, mort de Jean-Claude : le bel hommage de Denis Brogniart

C'est aux alentours de 23h30 que Catherine a annoncé la triste nouvelle. "Je viens d'apprendre avec une très grande tristesse le décès de Jean-Claude qui avait partagé l'aventure Koh-Lanta en 2006. Un homme adorable, vaillant, plein de gentillesse qui avait été un compagnon bien agréable. Qu'il repose en paix...", a-t-elle écrit. Et ce mercredi 6 novembre 2019, c'était au tour de ALP, la société de production de l'émission de TF1, de réagir à cette triste annonce : "Triste nouvelle dans la famille Koh-Lanta. Nous venons d'apprendre la disparition de Jean-Claude, aventurier de 2006 au Vanuatu. Nous présentons nos sincères condoléances à ses proches."

Jean-Claude est mort à l'âge de 74 ans. L'un de ses amis a dévoilé sur Facebook qu'il y a deux ans, on lui avait diagnostiqué un cancer de la prostate. Jean-Claude avait remporté son combat contre la maladie. "Malheureusement, la Faucheuse, sans doute contrariée, a décidé tout de même de reprendre son âme et lui a envoyé une rupture d'anévrisme fatale. (...) C'était un homme admirable, d'une très grande gentillesse, très croyant et volontaire. Toujours au service des autres. Un combattant pour la justice sociale et la vérité", a-t-il ajouté. Une cagnotte en ligne a été créée pour aider la famille à payer les frais des obsèques.