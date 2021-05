Koh-Lanta : Un ex-aventurier emblématique bientôt papa pour la 3e fois

Nombreux sont les internautes à l'avoir félicité pour cet immense bonheur à venir. "La vie la vraieeeeee ! Félicitations à vous, soyez heureux", a par exemple écrit Mathilde de sa saison.

Il y a quatre ans, c'est la naissance de son petit Achille qu'il annonçait. De quoi ravir les téléspectateurs qui le soutenaient et qui venaient de découvrir son élimination à la télévision lors du premier Conseil de la réunification. "La semaine a commencé à 3... Et elle se finira à 4 <3 Moment en or massif #welcomemyson #leplusbeaudestotems #familyfirst Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on rentre just on time pour regarder l'épisode de ce soir en famille #perfectbaby #dejafandekohlanta", pouvaient-ils lire.

Vincent s'était confié sur sa déception à la suite de son élimination, auprès de nos confrères de Gala. Selon lui, ce sont ses performances physiques qui ont pesé dans la balance : "Les anciens rouges ont tout simplement décidé de me sortir à l'unanimité car ils voulaient accentuer leur avantage numérique après la réuni­fi­ca­tion. Ma bonne prestation sur l'épreuve du paresseux pour l'immunité a aussi dû leur faire peur."